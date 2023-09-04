ФК «Ростов» проиграл «Динамо» на своем поле

Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение в рамках матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Встреча прошла 3 сентября на поле «Ростов-Арены».

Уже в первом тайме на 10-й минуте гол в ворота «Ростова» забил Денис Макаров. На 45-й минуте второй мяч удалось забить Муми Нгамалё. Хозяева поля смогли отбиться только на 90-й минуте — Вяеслав Грулев отправил гол в ворота москвичей.

Однако, кардинально изменить ситуацию на поле ФК «Ростов» уже не удалось. Итоговый счет составил 1:2.

Анастасия Назарова