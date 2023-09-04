В Омской области в ДТП погибла женщина, двое ее детей пострадали

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Большеуковском районе Омской области. О ДТП сегодня рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным полиции, вчера вечером в ГИБДД поступило сообщение об аварии на автодороге у села Белогривка. Kia Cerato выехала на правую по ходу движения обочину, вылетела в кювет о опрокинулась. 35-летня женщина, которая управляла иномаркой, погибла на месте происшествия. Ее дети – 4-летняя дочь и 14-летний сын — госпитализированы. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Илья Николаев