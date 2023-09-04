В Краснодаре 54% жителей не довольны условиями для карьеры

В Краснодаре 54% жителей считают город не лучшим местом для карьеры. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Только 27% опрошенных заявили, что имеют все условия для карьерного роста по своей специальности.
«В 2022 году в Краснодаре 36% горожан называли свой город лучшим для карьеры, в 2021 — 42%, в 2020 — 50%, в 2018 — 57%, а в 2014 — 63%»,— говорится в сообщении.
Среди крупных городов РФ краевой центр занимает 11-е место, сразу после Ростова-на-Дону (карьерой довольны 28% респондентов).
На первом месте Москва (70%), далее следуют Санкт-Петербург (57%), Екатеринбург (40%), Казань (40%) и Нижний Новгород (38%).
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