В Краснодаре 54% жителей не довольны условиями для карьеры

В Краснодаре 54% жителей считают город не лучшим местом для карьеры. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Только 27% опрошенных заявили, что имеют все условия для карьерного роста по своей специальности.

«В 2022 году в Краснодаре 36% горожан называли свой город лучшим для карьеры, в 2021 — 42%, в 2020 — 50%, в 2018 — 57%, а в 2014 — 63%»,— говорится в сообщении.

Среди крупных городов РФ краевой центр занимает 11-е место, сразу после Ростова-на-Дону (карьерой довольны 28% респондентов).

На первом месте Москва (70%), далее следуют Санкт-Петербург (57%), Екатеринбург (40%), Казань (40%) и Нижний Новгород (38%).

Анастасия Донскова

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