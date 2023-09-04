В Ярославле на улице Чайковского открыли мемориал

3 сентября в Ярославле открылся новый мемориал «Память наших сердец», посвященный подвигам ярославцев в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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Памятник создан по инициативе Российской Ассоциации Героев. Мемориал состоит их двух стел, на которых изображены связанные с регионом символы Победы: подводная лодка «Ярославский комсомолец», миномет Шавырина, тягач «Я-12», первый поезд, на котором ярославцы вернулись домой в мае 1945 года. Изображения сделаны из тысяч фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Коллажи создал фотохудожник и дизайнер Игорь Пшеницын.

Фотографии собирали участники общественного движения «Бессмертный полк», свои материалы представили музей истории города Ярославля, Рыбинский музей-заповедник, музей Ярославского моторного завода, а также музеи предприятий города Рыбинска. Почти тысяча жителей области сами принесли фотографии своих родственников.

Оплатило создание мемориала ПАО «Автодизель», именно его предшественник Ярославский автомобильный завод во время войны выпускал артиллеристские тягачи, один из которых изображен на стеле.

Антон Голицын