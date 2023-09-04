Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 9,7%

В январе-июле оборот розничной торговли в Челябинской области составил 483,4 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 9,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщают в экономическом блоке правительства региона.

Объем платных услуг населению по сравнению с январем-июлем прошлого года вырос на 1,7%. В целом по Уральскому федеральному округу показатель увеличился на 4,2%, по России — на 4%.

Оборот розничной торговли по УрФО и по РФ по сравнению с январем-июлем 2022-го вырос на 7,2% и 2,4% соответственно.

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