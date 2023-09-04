В Челябинске группа мошенников фиктивно сдавала в аренду элитные квартиры

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области задержало участников организованной группы, занимавшейся размещением объявлений о сдаче в аренду элитных квартир, которые на самом деле не сдавались.

Как сообщают в полицейском главке, группу организовали отец и сын 1965 и 1998 годов рождения соответственно. Они повлекли в преступную схему трех девушек. Мошенники размещали в интернете объявления о сдаче в аренду элитных квартир м несоответствующими действительности фото, называя цены существенно ниже рыночных.

«Это были объявления реальных собственников квартир, которые не подозревали, что их объявления используют мошенники, — поясняют в ГУ МВД. – Так как сумма, переданная фигурантам уголовного дела, была незначительной для потерпевших, они не обращались в полицию».

По данным полиции, жертвами обмана преступной группы стали около 50 человек. Главное следственное управление МВД России по Челябинской области возбудило по этим фактам уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Один из фигурантов находится в изоляторе временного содержания, остальные – под подпиской о невыезде.