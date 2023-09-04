Пермьстат: прибыль предприятий Прикамья снизилась на 60%

За январь — июнь 2023 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 134,3 млрд руб., что на 60,1% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года.

В целом по краю 75,8% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 144,2 млрд руб. Это на 59% ниже уровня января — июня 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 34,4% и составила 9,9 млрд руб.

Промышленными предприятиями получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 115,6 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период — 73,6%. Сумма прибыли, полученная ими, составила 121,8 млрд руб. Это на 63,3% ниже показателя за январь — июнь 2022 года.