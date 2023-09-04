Глава СКР потребовал доклад по нарушению прав челябинских рыбаков-любителей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением рыбаков-любителей из Челябинской области, заявивших о нарушении их прав. Проверку проводит региональное следственное управление, ее ход и результаты контролирует центральный аппарат ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Видеообращение группы южноуральцев опубликовано в социальных сетях. Рыбаки-любители сообщили о том, что им запрещают ловить рыбу на озере Урефты в Сосновском районе. «Граждане считают, что коммерческая организация, которая заключила договор пользования на участке озера, не вправе ограничивать жителей к рыбной ловле и предлагать платные услуги»,– говорится в сообщении СК.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Ахмед Асхабовов должен представить Александру Бастрыкину доклад по доводам обратившихся граждан.

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