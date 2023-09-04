В Каменске-Уральском в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

В Каменске-Уральском произошло ДТП, в котором пострадали три человека, среди которых беременная женщина и десятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Авария произошла вечером 3 сентября около ул. Октябрьская, 104.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительной информации, водитель Hyundai Tucson, который ехал по ул. Октябрьская в сторону ул. Калинина, при повороте налево не уступил дорогу Kia Rio, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение.

В ГИБДД сообщили, что водитель Hyundai имеет стаж вождения 16 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. Мужчина заявил, что не ожидал аварии с Kia, поскольку, когда он начинал поворачивать, расстояние между машинами было 100 метров. Кроме того, убедившись в безопасности, он включил указатель левого поворота.

Водитель Kia Rio имеет стаж вождения два года, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался три раза. Он заявил, что, Hyundai начал совершать маневр левого поворота во двор не останавливаясь. Во избежание столкновения он экстренно затормощил и выкрутил руль вправо. Тем не менее, расстояние между машинами было небольшое и столкновения избежать не удалось.

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