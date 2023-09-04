В Новороссийске проверят сведения о посетителе «Магнита», выкрикивавшем лозунги

В Новороссийске начали проверку сведений, распространившихся в соцсетях, о посетителе «Магнита», выкрикивавшем украинские лозунги у кассы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.
«По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение, действиям гражданина дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
На кадрах видео, опубликованного в соцсетях, мужчина громко ругается, выкрикивает оскорбления и украинские лозунги.
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