Красноярского авиаперевозчика оштрафовали за отмену пяти рейсов

Красноярскую авиакомпанию «КрасАвиа» оштрафовали за отмену ряда рейсов в труднодоступные районы региона. По инициативе транспортной прокуратуры с компании взыщут 30 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В январе и феврале текущего года АО «КрасАвиа» отменило пять рейсов в села Тура, Туруханск и Байкит. В авиакомпании объяснили отмену рейсов низкой загрузкой воздушных судов.

Перевозчика привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

АО «КрасАвиа» занимается социально значимыми внутрирегиональными рейсами на территории Красноярского края. В июне 2007 года авиакомпания стала госпредприятием, а с февраля 2018 года акционерным обществом «КрасАвиа». Владелец 100% акций является Красноярский край.

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Александр Киселев