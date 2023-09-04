ФНС обжаловала отказ во взыскании убытков с контролирующих лиц шахты «Заречная»

Седьмой арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу Федеральной налоговой службы на отказ кемеровского арбитража взыскать убытки с контролирующих лиц ОАО «Шахта «Заречная» в Кузбассе. Требования иска налоговой составляли 6,02 млрд руб. Кроме того, аналогичные иски подали кредиторы шахты — швейцарская компания Vitol S.A и кемеровское ООО «Ранк-2» — на 7,77 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kmsd.ru Фото: www.kmsd.ru

Ответчиками выступали новосибирские ООО «Сибшахтомонтаж» (СШМ), ООО «Углетранс» и ООО «ТД «Авангард», полысаевские ООО «Техшахтопром» и ООО «Угольная компания «Полысаевская», учредители «Углетранса» Илья Гаврилов и Андрей Филиппов, замдиректора этой компании Юрий Сазонов, бывший руководитель СШМ Николай Чикалев, конкурсный управляющий «Заречной» Григорий Третьяк, кемеровское адвокатское бюро «Лойер ЛК».

Иск ФНС был направлен в суд в октябре 2020 года, затем к нему добавились заявления кредиторов. Ранее сообщалось, что, по мнению налоговой, из-за примененной новой бизнес-модели шахта, увеличив объемы добычи, стала генерировать убытки, а денежные потоки от ее деятельности ушли другим компаниям. Первоначально ФНС требовала взыскать 3,5 млрд руб., а Vitol S.A — 16,4 млрд. В ходе разбирательства истцы скорректировали требования до 7,77 млрд руб.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы налоговой назначено на 3 октября.

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Игорь Лавренков, Кемерово