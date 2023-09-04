Продажи «Москвичей» в Перми вышли на уровень 50 машин в месяц

Продажи кроссовера «Москвич-3» в пермских автосалонах достигли 50 машин в месяц, свидетельствуют данные профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании VERRA. Согласно им, в июле 2023 года в Перми было зарегистрировано 57 новых «Москвичей», месяцем ранее — 49. В июле доля марки на рынке составила 3,6%. По итогам июля, бренд занимает 6 место, уступая Lada, Chery, Haval, Omoda и Geely.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В мае, апреле и марте продажи данной марки в отчеты аналитиков не попадали. Продажи «Москвича-3», созданного из машинных комплектов китайского внедорожника JAC, начались в Перми 3 марта. В столице Прикамья завод ранее выбрал трех дилеров бренда: это компании VERRA, «Сатурн-Р-Авто» и «Сильвер Моторс».

В статистике также появились данные о продажах в Перми нового китайского седана Kaiyi, которые собирают на российском заводе «Автотор». Если в июне в городе было зарегистрировано три машины этой марки, то в июле сразу девять. В Перми продажи данного авто ведут два дилера — «Вега моторс» и «Автопрестиж».

В июльской статистике впервые появились данные о регистрации в Перми китайского внедорожника Jetour (суббренд Chery). Всего в июле на учет было поставлено девять авто данной марки. Их продажи ведет «Форвард-Авто».

В прошлом месяце в регионе зарегистрировано 1590 новых авто (в июле 2022 года — 507 штук).