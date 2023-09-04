В Алтайском крае на модернизацию системы оповещения выделят более 3 млн рублей

В Алтайском крае на разработку проекта реконструкции региональной системы оповещения выделят 3,1 млн руб. Согласно данным сайта госзакупок, действующую систему ввели в эксплуатацию в 1991 году, в связи с этим она не обеспечивает охват территорий муниципальных образований края.

Подрядчику необходимо разработать проектную документацию на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН).

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 сентября, итоги станут известны спустя два дня. Подрядчику необходимо завершить работы до 15 декабря текущего года.

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Александр Киселев