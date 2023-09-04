В Новосибирске подрядчика обвиняют в мошенничестве при ремонте крыш

В Новосибирске по итогам проверки прокуратура возбудила уголовное дело на руководителя подрядной организации. Его обвиняют в мошенничестве при капительном ремонте трех многоквартирных домов в поселке Кудряшовский.

Обвиняемый завысил объемы выполненных работ по ремонту крыш домов и подвального помещения на сумму более чем 700 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, максимальное наказание - лишение свободы на шесть лет).

В настоящее время ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

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Александр Киселев