Омский «Иртыш» опустился в середину турнирной таблицы дивизиона «Золото»

В восьмом туре первенства российской футбольной Второй лиги в дивизионе «Золото» омский «Иртыш» уступил ульяновской «Волге». Поражение отбросило сибиряков в середину турнирной таблицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Матч состоялся в Ульяновске 3 сентября. После первого тайма гости вели 1:0 благодаря точному удару Андрея Разборова. Но удержать победный счет они не смогли, в середине второго тайма хозяева забили два мяча и победили 2:1.

«По игре могу сказать, что команда неплохо выглядела. Но нам не хватило своевременных замен. На это есть и объективные причины. Юсупов (нападающий Артем Юсупов.— «Ъ») пропускал по карточкам, а три человека из основного состава у нас травмированы»,— сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Иртыша» Валерий Петраков.

В результате омичи с 11 очками опустились с вершины турнирной таблицы сразу на шестое место.

В дивизионе «Серебро» днем ранее «Новосибирск» обыграл на своем поле «Челябинск» 3:1. Новосибирцы идут на первом после восьми туров, опережая на шесть очков курский «Авангард» и московский клуб «Родина-2».

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Валерий Лавский