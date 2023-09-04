В Свердловской области ожидаются ночные заморозки до +3 градусов и дожди

С 4 по 6 сентября в Свердловской области ожидаются ночные заморозки до +3 градусов и небольшие дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +14°…+19°. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с.

Во вторник, 5 сентября, температура ночью опустится до +4°…+9°, а днем поднимется до +15°…+20°. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

В среду, 6 сентября, температура воздуха ночью составит +3°…+8°, днем — +16°…+21°. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге днем 4 сентября ожидается +15°…+17°. Ночью во вторник прогнозируется +7°…+9°, днем — +16°…+18°. В среду ночью температура составит +6°…+8°, днем +18°…+20°.

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