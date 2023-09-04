«Леди Баг и Супер-Кот» возглавили российский кинопрокат четвертый уикенд подряд

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ четвертый уикенд подряд. В общей сложности он уже собрал 781,9 млн руб., сообщил kinobusiness.ru.

Лидеры кинопроката 31 августа – 3 сентября:

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — 74,8 млн руб. (всего — 781,9 млн руб.);

«Баба Яга спасает мир» — 38,3 млн руб. (451,6 млн руб.);

«Руслан и Людмила: Больше, чем сказка» — 29,1 млн руб. (83,4 млн руб.);

«Великий уравнитель 3» — 37,2 млн руб. (без РФ и Белоруссии);

«Заложники» — 24 млн руб. (102 млн руб.).

В общей сложности российские кинотеатры собрали за уикенд около 360 млн руб. Примерно такой же была выручка неделю назад.

Леонид Уварчев