Кузбасский бизнесмен Александр Говор может открыть «Вкусно – и точка» в КНР

Ресторан сети «Вкусно – и точка» может появиться в КНР – в Хэйхэ. «Недавно пришел запрос из Китая. Из города Хэйхэ, расположенного напротив нашего Благовещенска на другом берегу Амура. Оказывается, логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s. Вот и обратились к нам»,– сказал владелец сети Александр Говор (цитата по ТАСС).

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По его словам, для этого компания запросила разрешение у McDonald's. В случае согласия, сеть будет открывать новые точки в КНР. Он также отметил, что запросы об открытии ресторанов сети поступили из Абхазии и других стран. Но договор с McDonald’s не позволяет открывать рестораны там, где есть заведения этой сети.

В ноябре прошлого года сообщалось, что «Вкусно – и точка» и «КСБ Виктори Рестораны», под управлением которой находятся рестораны McDonald’s в Республике Беларусь, подписали франчайзинговый договор. Согласно ему «КСБ Виктори Рестораны» получила право на использование бренда на территории Беларуси. В республике на тот момент действовало 25 ресторанов.

Кузбасский предприниматель Александр Говор стал владельцем российской сети McDonald’s в июле 2022 года. До этого он развивал несколько ресторанов сети в Сибири по франшизе.

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Оксана Павлова