Дело о нападении на адвоката Пономареву расследуют как преступление против правосудия

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о нападении на адвоката Елену Пономареву со статьи о хулиганстве на преступление против правосудия. Следствие теперь официально связывает нападение с делом о торговле наркотиками в даркнете, уголовное дело о заказчике выделено в отдельное производство.

О переквалификации Адвокатская палата Московской области сообщила «Ведомостям». Дело в отношении 25-летнего Игоря Карпова и 39-летнего Павла Морозова было возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Теперь их обвиняют в угрозе в отношении лица, участвующего в отправлении правосудия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 296 УК). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело в отношении заказчика выделено в отдельное производство. Следствие считает, что заказ поступил от неустановленного лица, который был заинтересован «в расследовании и рассмотрении судом уголовного дела № 11801460021002946» об организации онлайн-магазина по торговле наркотиками в даркнете «Стафф мэн», сообщил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. По версии следствия, заказчик в июне 2023 года разместил в даркнете анонимную заявку, в которой предлагал 100 тыс. руб. в криптовалюте за то, чтобы облить адвоката зеленкой, и 1 млн руб. за нападение с кислотой. Утверждается, что Карпов и Морозов, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, согласились на вариант с зеленкой.

Адвокатская палата Московской области отметила, что подключилась к защите госпожи Пономаревой еще до того, как на нее напали. Ранее неизвестные облили ее автомобиль краской. Однако тогда прокуратура и полиция «должным образом» не отреагировали, в «ответ поступили отписки, а в возбуждении уголовного дела было отказано».

На Елену Пономареву напали на остановке на Рублевском шоссе в Москве. До этого ей присылали угрозы в мессенджерах со снимками ее собаки и имущества. Обвиняемые арестованы.

Леонид Уварчев