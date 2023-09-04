Трое россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье

В турецкой Аланье произошло ДТП, в котором пострадали три российских гражданина, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье. Все россияне госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства аварии не уточняются.

ДТП произошло 3 сентября примерно в 16:00. Генконсульство сообщило «РИА Новости», что дипломаты поддерживают контакт с местными властями, администрациями больниц, страховыми агентствами, представителями туроператоров. Дипмиссия выясняет информацию о состоянии пострадавших и другие обстоятельства аварии.

Леонид Уварчев