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Коммерсантъ FM
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Трое россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье

В турецкой Аланье произошло ДТП, в котором пострадали три российских гражданина, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье. Все россияне госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства аварии не уточняются.

ДТП произошло 3 сентября примерно в 16:00. Генконсульство сообщило «РИА Новости», что дипломаты поддерживают контакт с местными властями, администрациями больниц, страховыми агентствами, представителями туроператоров. Дипмиссия выясняет информацию о состоянии пострадавших и другие обстоятельства аварии.

Леонид Уварчев

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