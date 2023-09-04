Гурманские будни

Продлить лето

Деревянная веранда с сильно разросшимся за лето цветочным садом и новое меню с южным акцентом от крымского шеф-повара Евгения Цыганова ждет вас в 25 минутах езды от центра Москвы, в двухэтажном особняке с интерьером в скандинавском стиле напротив инновационного центра «Сколково» — Eno bistro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Eno bistro в Сколково. Гаспачо Ресторан Eno bistro в Сколково. Мурманский гребешок Ресторан Eno bistro в Сколково. Тартар из говядины Ресторан Eno bistro в Сколково. Крудо из сибаса Ресторан Eno bistro в Сколково. Малина Ресторан Eno bistro в Сколково. Филе семги Следующая фотография 1 / 6 Ресторан Eno bistro в Сколково. Гаспачо Ресторан Eno bistro в Сколково. Мурманский гребешок Ресторан Eno bistro в Сколково. Тартар из говядины Ресторан Eno bistro в Сколково. Крудо из сибаса Ресторан Eno bistro в Сколково. Малина Ресторан Eno bistro в Сколково. Филе семги

В августе Евгений Цыганов представил новое меню, которое приправлено вкусами летнего урожая. Закуску из мурманского гребешка он подает с клубникой и фенхелем (все нарезано тонкими слайсами) с эмульсией из куриного бульона, тартар из говядины замешивает с бочковыми солеными томатами, каперсами и черным чесноком. Получается закуска с пикантным вкусом, идеальная под красное вино, которого здесь огромный выбор. Крудо из сибаса в тарелке аккуратно выложено с кусочками спелого абрикоса и полито томатной водой и оливковым маслом, брокколини (не путать с брокколи), у которого сейчас самый сезон, с маслом из тыквы и томатным экстрактом — настоящий вкус августа. На десерт — нежное сливочное мороженое с андалиманом (перец с лимонно-пряным вкусом) и, неожиданно, петрушкой.

9 сентября в гостях у Eno bistro будет один из самых ярких российских шефов Алексей Алексеев из нашумевшего петербургского ресторана Futurist. Алексеев и Цыганов приготовят ужин в четыре руки, где покажут кулинарное мастерство как с южным, так и с северным акцентом. Начало ужина в 19:00, стоимость сета из шести блюд с винным сопровождением — 9 тыс. руб.

Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Сколково, Новая улица, дом 100, строение 5 пн-пт, с 12:00 до 23:00 сб-вс, с 10:00 до 23:00

За эклерами в «Переделкино»

Ироничный поп-ап проект рестораторов Александра Раппопорта и Игоря Ланцмана совместно с гостиницей «Переделкино» называется эклерная «Алло, Алло».

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Два киоска внутри гостиницы на территории Дома творчества в Переделкино напоминают советские телефонные будки. Правда, дозвониться из них не получится, а вот съесть разнообразные эклеры — не только, и даже не столько сладкие, и выпить игристого — запросто. К слову, буржуазный формат, возможно, обыгрывающий киоски с сосисками и местным игристым в Вене, где за высокими столиками можно встретить публику при полном параде перед оперой, поедающую хот-доги. Эклерная работает до 18 сентября с пятницы по воскресенье и предлагает шесть видов пирожных.

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Классические эклеры разрежут при вас на две части и предложат с разными начинками: из краба, с икрой тобико и майонезом (чуть островатый вкус); с тартаром и пастрами, маринованным огурцом, заправленные горчицей; с фаршем из подкопченной трески; ностальгической советской с салатом оливье с говяжьим языком и перепелиным яичком; на итальянский манер с смесью четырех видов сыра; наконец, сладкой с заварным кремом.

Запить все это предлагается игристым от Simple Group —

краснодарским «Магнатумом» или крымской «Балаклавой», которые, по словам создателей проекта, идеально сочетаются со всеми видами эклеров.

Поселение Внуковское, улица Погодина, дом 4, поселок ДСК «Мичуринец», гостиница «Переделкино»

Новое меню завтраков в популярном бистро на Патриках

Утренний взгляд на сезонные продукты представляет бессменный тандем шефов AVA Виталия Истомина и Артема Лосева. Они знают вкусы местной публики наизусть и представляют интересный формат городского бистро, который живет так же стремительно, как и сама Москва. Ребята не ограничивают себя никакими рамками, поэтому в меню встречаются азиатские, испанские, французские и русские ноты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бистро AVA на Патриках. Паннакотта со смородиной Бистро AVA на Патриках. Салат с арбузом Бистро AVA на Патриках. Салат с лисичками и фалафелем Бистро AVA на Патриках. Каша амарант Бистро AVA на Патриках. Бутерброд с угрем Бистро AVA на Патриках. Равиоли с лососем Бистро AVA на Патриках. Запеканка с малиной Следующая фотография 1 / 7 Бистро AVA на Патриках. Паннакотта со смородиной Бистро AVA на Патриках. Салат с арбузом Бистро AVA на Патриках. Салат с лисичками и фалафелем Бистро AVA на Патриках. Каша амарант Бистро AVA на Патриках. Бутерброд с угрем Бистро AVA на Патриках. Равиоли с лососем Бистро AVA на Патриках. Запеканка с малиной

Открывает меню каша из амарантовых семян на кокосовом молоке, покрытая тонким слоем кокосовой стружки, подхватывают утренние ноты освежающие кубики арбуза с сыром фета и клубничным соусом. В меню также входят очень сытный бутерброд с угрем со свежеиспеченным хлебом на подушке из домашней страчателлы, салат с жареными лисичками с тремя шариками фалафеля из цуккини со сметанным соусом и маринованными огурчиками, перец рамиро в соусе тоннато из тунца и крабом, воздушная запеканка из творога, которая готовится при высокой температуре и подается с отборной малиной и сметаной.

Малая Бронная улица, дом 21/13, строение 2 Завтраки ежедневно, с 9:00 до 12:00

Ольга Карпова