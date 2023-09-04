В Подмосковье горел склад лакокрасочных изделий

Пожар произошел на складе лакокрасочных изделий в городе Видное Московской области. Его площадь составила 1,2 тыс. кв. м. О пострадавших и причинах не сообщалось. Пожар потушен.

Сообщение о пожаре на Каширском шоссе, 7 поступило в ГУ МЧС по Московской области поздно вечером 3 сентября. К тушению привлекали 75 человек и 25 единиц техники. МЧС РФ сообщило в Telegram, что открытое горение ликвидировано.

МЧС не уточняет, что хранилось на складе, на котором произошел пожар. Прокуратура Подмосковья сообщила, что в здании хранились лакокрасочные изделия. Ведомство проведет проверку и даст оценку исполнению требований законодательства по пожарной безопасности.

Леонид Уварчев