Глава МИД Франции призвала выстроить совместную с РФ архитектуру безопасности

Франция воспринимает негативно не Россию, а то, что она делает, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. По ее мнению, Евросоюзу нужно выстроить совместную с РФ архитектуру безопасности.

«Факт в том, что, согласно нашей действительности, истории и географии, Россия находится на большой части европейского континента. Необходимо найти способ вместе с ней выстроить заново надежную архитектуру безопасности, в интересах стабильности для всех»,— сказала госпожа Колонна La Monde (перевод «РИА Новости»).

Дипломат считает, что выстраивание совместной архитектуры безопасности не означает отказ НАТО предоставить членство Украине. По ее словам, Запад в долгосрочной перспективе продолжит оказывать Киеву военную и дипломатическую поддержку.

Катрин Колонна на прошлой неделе сообщила о работе Франции над предоставлением Украине гарантий безопасности. В него войдут военный и гуманитарный аспекты.

Россия в 2021 году потребовала от США и НАТО предоставить ей гарантии безопасности. Предложенные Москвой проекты соглашения включали пункты об отказе НАТО от расширения, о прекращении военного сотрудничества с постсоветскими странами, об отводе сил Североатлантического альянса на позиции 1997 года, а также другие требования. США в ответ поддержали политику открытых дверей НАТО и не исключали будущего вступления Украины и Грузии в альянс. В феврале 2022 года РФ ввела войска на Украину.