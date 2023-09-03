«Лето было выдающимся»

Прошедший летний сезон рестораны и бары в столице Удмуртии отмечают как положительный, с точки зрения роста клиентов и оборотов. Нарастить выручку и привлечь посетителей удалось, в том числе, за счет наличия летних веранд и теплой погоды. Вместе с тем вырос и средний чек, что в основном связано с повышением цен на ряд продуктов. При этом участники рынка говорят, что бывают перебои с поставками и дефицит некоторых продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Удмуртстата за первое полугодие 2023 оборот общественного питания составил 8,4 млрд руб., увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за июнь оборот вырос на 4,1% по сравнению с июнем 2022 года.

В целом, рестораны и бары Удмуртии отмечают, что летний сезон прошел с положительной динамикой по выручке и по посещаемости в сравнении с летом прошлого года. Директор холдинга Welcome Group Максим Коновалов рассказал «Ъ-Удмуртия», что с точки зрения продаж лето уже третий год подряд более горячий сезон для них, чем Новый год. В проектах, где есть летние кафе, продаж больше, но и там, где такой возможности нет, все равно наблюдается прирост.

«Надо также учитывать, что у нас открылось несколько новых ресторанов. Поэтому, если смотреть цифры в целом, то прирост по гостям год к году по данным июля составил 30%. Если смотреть только по проектам, которые и в том, и в этом году работали, то прирост 12%. Выручку ресторанов заметно увеличивали и летние веранды»,— прокомментировал ресторатор.

Средний чек растет медленнее, говорит господин Коновалов. В Welcome Group год к году по июлю он вырос на 7,5%, что чуть выше инфляции. Обороты в среднем по холдингу тоже выросли по сравнению с прошлым годом на 20-30%.

В ресторане «Каравелла» наблюдалась схожая ситуация. Посещаемость ресторана была заметно выше, чем годом ранее. Летние веранды при хорошей погоде были заполнены на 100%. «Средний чек вырос в среднем на 15-20%. В первую очередь это связано с повышением цен на целый ряд продуктов, в частности курицу и свинину, алкоголь. При этом объемы выручки сопоставимы с предыдущим годом»,— поделилась PR-специалист и арт-менеджер «Каравеллы» Екатерина Гончарова.

Благодаря тому, что лето по большей части было теплым, посещаемость была хорошая, говорит представитель Ассоциации барменов Удмуртии и ассоциации Mr Bartender, совладелец бара для друзей «Сегодня можно» Антон Майоров.

«Сравнивать с прошлым годом, думаю, не стоит, а вот с сезоном 2021 года посещаемость ниже. Благодаря тому, что есть летняя веранда, вместимость заведения больше в теплое время года, количество гостей выше, чем в межсезонье. Средний чек стал выше, это предсказуемо, и произошло плановое повышение цен на все: как на входные от поставщиков, так и в меню в каждом заведении. По выручке также наблюдали плановый рост»,— сказал господин Майоров.

Руководитель «Концепт ресто» и ресторана «56.53» Михаил Самылин рассказал, что ресторан гастропутешествий «56.53» открылся лишь в июне текущего года, но уже есть хорошая динамика посещений. «Про него пока что говорить рано, он новый, тем более, для города достаточно необычная концепция, завлечь посетителей непросто, но мы стараемся. Если говорить про рестораны в “Концепте”, то посещаемость достаточно стабильная. В следующем году планируем запустить летнюю веранду. Как показывает практика, если хорошее, жаркое лето, то летняя веранда заметно добавляет ресторану и посещаемость, и выручку. Люди хотят на свежий воздух, тем более, в нашем регионе не хватает солнца. Поэтому, только в мае установилась теплая погода, на веранды ресторанов стало не пробиться»,— прокомментировал господин Самылин.

В кулинарной студии спрос летом традиционно незначительно снизился, добавил Михаил Самылин. «Мы каждый месяц проводим различные мероприятия, начиная от мастер-классов, заканчивая гастрономическими ужинами. Летом, особенно в субботу и воскресенье, интерес несколько меньше, все стремятся на природу, на свежий воздух. Но мы нашли выход и стали мероприятия проводить по четвергам. После работы люди более охотно идут на мероприятия, чем в выходной»,— поделился господин Самылин.

Вместе с тем участники рынка отмечают некоторые трудности с поставками и дефицитом части продуктов. Очень активное импортозамещение в карте бара, говорит Екатерина Гончарова. «Приходят новые бренды, в том числе российские. Качество не страдает. Многие бренды просто перешли в управление российских компаний и только сменили названия. В целом проблемы нет, так как даже санкционные продукты при желании можно достать, но не всегда это целесообразно»,— считает госпожа Гончарова.

В Welcome Group также отмечают, что глобального дефицита каких-либо продуктов нет, однако наблюдается локальный. «Например, в августе в дефицит попала клубника. Иногда сложно найти рыбу, мясо. Но это не критические ситуации — у нас всегда есть дублирующие поставщики. И чаще всего дефицит связан с изменением цен — при резком росте курса валюты поставки слегка зависают. Гораздо страшнее дефицит на рынке труда. С кандидатами все очень плохо. Надеюсь, осенью чуть полегче станет — летники закроются, люди начнут возвращаться с отдыха»,— поделился господин Коновалов.

О перебоях с поставками некоторых позиций говорит и Антон Майоров. «Некоторые поставщики продуктов могут каждую неделю отправлять их с разными ценами. Спасибо им, что хотя бы предупреждали. Была ситуация, когда хотели купить погружной блендер, но из-за скачка доллара цена за две недели поднялась на 5 тыс. руб. Чуть отложили оплату и переплатили денег. Но в целом, просто мониторим всех поставщиков еженедельно и договаривается с ними на альтернативы, если такие есть. Это стандартная история»,— добавил господин Майоров.

Итоги лета с точки зрения бизнеса Максим Коновалов оценивает как «выдающиеся». «Причины очевидны — население стало меньше выезжать из города, в отпуск отправиться стало сложнее — это и ограничение, и рост цен, и, по сути, у нас сейчас летом погода черноморского побережья. Плюс, в этом году мы наконец-то отчетливо увидели туристов. В основном это туристы коротких поездок из соседних регионов»,— заключил ресторатор.

В целом сезон прошел хорошо, говорит Екатерина Гончарова. «Появился новый гость, платежеспособный. Это связано с развитием оборонки в нашем городе. Сотрудники имеют хорошие зарплаты, но не могут выезжать на отдых, поэтому активно отдыхают здесь. Надеемся, активность гостей будет сохраняться до конца 2023 года, особенно в предновогодний период»,— добавила госпожа Гончарова.

Антон Майоров также отметил, что сезон закончился положительно: «В целом, лето неплохое. Уже поставили планы на осень, двигаемся дальше».

Татьяна Колегова

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