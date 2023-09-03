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Жительница Саткинского района три года переводила мошенникам «инвестиции»

Мошенники почти три года обманом получали деньги от жительницы Саткинского района 1961 года рождения, убеждая ее, что она зарабатывает на инвестициях. Как сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области, обратившаяся в полицию женщина заявила, что переводила злоумышленникам, обещавшим ей дополнительный доход, деньги с ноября 2020-го.

Рекламу заработка она увидела в интернете. Ее заинтересовало предложение, и она оставила заявку, указав контактные данные. С ней связался «консультант» и предложил выгодное вложение средств. С того времени жительница Саткинского района якобы инвестировала в акции различных компаний по указаниям лжеброкеров. В общей сложности она вложила 1,8 млн руб.

Спустя почти три года потерпевшая не получила обещанной прибыли и не смогла вернуть обратно свои деньги. Так она поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию. В районном ОМВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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