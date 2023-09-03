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Коммерсантъ FM
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Власти Казахстана сообщили о блокировке в стране одного из сайтов Минторга США

В Казахстане по подозрению в фишинге ограничили доступ к сайту бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, сообщает министерство культуры и информации страны. Власти республики утверждают, что предписание о блокировке сайта было подготовлено еще весной нынешнего года.

«26 апреля 2023 года по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт "bis.doc.gov", было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним»,— рассказали в министерстве изданию Nur.kz. В министерстве культуры и информации Казахстана пообещали дополнительно проверить сайт бюро промышленности и безопасности Минторга США и разблокировать его, если нарушений выявлено не будет.

В ведомстве подчеркнули, что «распространяющиеся в СМИ и социальных медиа утверждения о том, что причиной ограничения доступа стала публикация сайта о якобы помощи Казахстаном России в обходе западных санкций, абсолютно не соответствуют действительности» (подобные сообщения накануне появлялись в российских и казахстанских Telegram-каналах).

При этом на данный момент портал бюро промышленности и безопасности министерства торговли США значится в списке заблокированных в Казахстане ресурсов с пометкой, что решение о его внесении в реестр принято «в связи с распространением ложной информации».

Александр Кислов

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