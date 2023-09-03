Полиция задержала подозреваемых в похищении подростка из Кудрово

Полиция Петербурга задержала пятерых молодых людей, которых подозревают в похищении подростка в Кудрово и вымогательстве у него 50 тыс. руб., сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция выяснила, что организатором похищения был 19-летний студент второго курса одного из петербургских техникумов. Соучастниками стали 18-летний житель Парголово, 18-летний безработный житель Московского района Петербурга, 19-летний студент третьего курса педагогического колледжа и 18-летний уроженец Приморского края, учащийся колледжа. Все были задержаны с 1 по 3 сентября. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве (ч.2 ст. 126 УК РФ и ч.2 ст. 163 УК РФ).

Полицейским стало известно, что 17 августа в 23:50 17-летний житель Кудрово встретился со своим знакомым у дома 7 по Ленинградской улице. Там его посадили в автомобиль Audi Q7, после чего его знакомый с подельниками стали вымогать у него 50 тыс. руб. Вымогатели мотивировали свое требование тем, что молодой человек якобы распространяет наркотики, и он должен заплатить за то, чтобы они не сообщили об этом в правоохранительные органы. Затем подростка отвезли к банкомату на проспекте Строителей, где он снял 49 тыс. руб., и передал их похитителям.

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