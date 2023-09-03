Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава минтранса Хакасии арестован по делу о получении взятки

Абаканский городской суд арестовал на два месяца — до 1 ноября — министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади, сообщила пресс-служба судов. Ему предъявлено обвинение по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Дмитрий Василиади (справа)

Дмитрий Василиади (справа)

Фото: Правительство Республики Хакасия

Дмитрий Василиади (справа)

Фото: Правительство Республики Хакасия

Дмитрий Василиади занимает пост главы минтранса Хакасии с января 2020 года. По вменяемой статье ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Дмитрий Василиади был депутатом Верховного совета Хакасии VI созыва от «Единой России». Награжден орденом «За заслуги перед Хакасией», почетной грамотой Верховного совета Республики Хакасия.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...