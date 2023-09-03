Глава минтранса Хакасии арестован по делу о получении взятки

Абаканский городской суд арестовал на два месяца — до 1 ноября — министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади, сообщила пресс-служба судов. Ему предъявлено обвинение по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Дмитрий Василиади (справа)
Фото: Правительство Республики Хакасия
Дмитрий Василиади занимает пост главы минтранса Хакасии с января 2020 года. По вменяемой статье ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Дмитрий Василиади был депутатом Верховного совета Хакасии VI созыва от «Единой России». Награжден орденом «За заслуги перед Хакасией», почетной грамотой Верховного совета Республики Хакасия.