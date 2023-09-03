Военврачам диагностировали взятки

Как стало известно “Ъ”, военные следователи в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела предполагаемой организованной группировки врачей, получавших взятки за постановку фальшивых диагнозов призывникам и освобождение их от армии. По версии следствия, за 250–300 тыс. руб. они подкладывали в личное дело заказчика снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек становится ограниченно годным к службе. Все медики, за исключением вероятного лидера группы, экс-главы Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Килимчука, признали свою вину. Предполагаемый организатор утверждает, что его оговорили подчиненные, которых он сам пытался вывести на чистую воду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Килимчук полагает, что его оговорили врачи, согласившиеся с обвинением

Фото: Из личного архива Владимир Килимчук полагает, что его оговорили врачи, согласившиеся с обвинением

Фото: Из личного архива

Санкт-петербургские врачи попали под подозрение осенью 2022 года после того, как сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ решили проверить личные дела так называемых белобилетников — призывников, получивших после прохождения медкомиссии военные билеты с категорией В, предполагающей ограниченную годность к службе в армии и фактически от нее освобождающей. Контрразведку тогда заинтересовало личное дело 24-летнего специалиста по информационным технологиям и связи ООО «Диджитал дизайн ИТ» Никиты Минича.

Биография молодого человека была вполне стандартной: после школы он шесть лет учился сначала в Университете имени Бонч-Бруевича, затем — в Университете информационных технологий и оптики, получая бронь от службы, а в сентябре 2020 года получил повестку из Фрунзенского райвоенкомата города. Той же осенью компьютерщика должны были забрать в армию, однако его личное дело вдруг начало перемещаться между тремя военкоматами: Фрунзенским районным, Санкт-Петербургским городским и Всеволожского района Ленинградской области.

Пока военкомы разбирались, кто из них должен призывать господина Минича, о нем забыли, а летом 2022-го молодой человек получил в городском военкомате билет с отметкой В.

Служить в армии, как было сказано в его личном деле, компьютерщик не мог из-за полученной в детстве травмы позвоночника и возникшего на ее фоне сколиоза 2-й степени.

Вызванный на беседу к оперативникам Никита Минич рассказал, что не испытывал «тяги к военной службе», поэтому после окончания учебной брони в армию решил не ходить. За освобождение от нее бывший студент заплатил 250 тыс. руб. знакомому, взявшемуся решить его проблему, а затем просто выполнял команды этого человека. Сначала пошел в кабинет №27 Фрунзенского райвоенкомата, где некий «пухлый брюнет лет 45» дал ему направление в городскую поликлинику №56.

Там некий врач — «высокий мужчина лет 50 с перстнями на пальцах» — стал делать ему рентгеновский снимок позвоночника и при этом приказал сильно опустить правое плечо.

Увидев этот снимок, врач призывной комиссии в военкомате, по словам Никиты Минича, «сильно удивилась», но документ приняла.

Посредник, как пояснил оперативникам Никита Минич, обещал сделать ему «белый билет» сразу после прохождения медкомиссии, но процедура затянулась. Заказчику говорили, что задержка связана с увольнением из Фрунзенского военкомата некоего врача, который якобы забрал на новое место работы его документы и медкарту, просили подождать и только в конце мая 2022 года выдали «освобождение от службы». На вопрос, почему в военном билете коренной петербуржец Минич числится жителем города Кудрово Всеволожского района Ленобласти, молодой человек ответить не смог. Так в октябре 2022 года в военном следственном отделе (ВСО) СКР по Санкт-Петербургскому гарнизону появилось уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) еще неизвестными на тот момент сотрудниками трех военкоматов — города и области.

Врача с перстнями удалось установить довольно быстро — им оказался заведующий отделением лучевой диагностики районной поликлиники Кирилл Лебедев. Его показания оказались настолько впечатляющими, что сформированную в военно-следственном отделе СКР оперативно-следственную группу по этому делу сразу же усилили десятью опытными следователями и криминалистами из разных регионов страны. Господин Лебедев рассказал, что брал взятки за постановку ложных диагнозов призывникам уже пять лет. По его словам, зарплаты врача в 90 тыс. руб. «не хватало на содержание семьи», поэтому он принял предложение о сотрудничестве от своего приятеля, главврача военно-врачебной комиссии Фрунзенского райвоенкомата Романа Биходжина, и тот стал регулярно платить рентгенологу по 10 тыс. руб. за каждый фальшивый снимок.

По словам врача, совместно с господином Биходжиным они «обслуживали» примерно по полтора десятка человек в год, но в начале 2021 года партнер сообщил ему о своем увольнении из военкомата. При этом он отрекомендовал рентгенологу своего приемника Игоря Богданова, сообщив, что с ним «тоже можно работать». С приходом господина Богданова, по словам господина Лебедева, изменилась и тактика медицинского освидетельствования призывников.

Вместо сколиоза врачи договорились имитировать заказчикам продольное плоскостопие 3-й степени, которое, вспомнил доктор Лебедев, было выставлено примерно 20 мужчинам за весеннюю компанию 2021 года и 25 — за осеннюю.

«Таким образом за один и тот же снимок реально страдающего плоскостопием человека я получил в общей сложности около полумиллиона»,— доверительно сообщил следователю доктор.

Попав на допрос в ВСО СКР «пухлый брюнет» Роман Биходжин тоже оформил явку с повинной, прояснив запутанную историю освобождения Никиты Минича от службы. По словам военврача, за «белый билет» для компьютерщика он получил всего 55 тыс. руб., которые потратил на покупку кулеров в кабинеты врачей райвоенкомата. При этом выполнить обязательства не смог из-за увольнения. Однако, устроившись на аналогичную должность во Всеволожском райвоенкомате, господин Биходжин, по его словам, сделал заказчику фиктивную временную регистрацию в городе Кудрово, написал от его имени заявление о постановке на воинский учет во Всеволожске и запросил из Санкт-Петербурга его личное дело.

Потом сам забрал его из Фрунзенского райвоенкомата, проставил во вкладыше к медкарте Никиты Минича необходимую категорию В и «подложил» карту в общую стопку материалов медобследования призывников.

Когда его решение утвердили в районном и областном военкоматах, военврач опять же лично вернул медкарту Минича в Санкт-Петербург.

После того как на сотрудничество со следствием пошел и новый врач Богданов, также обвиненный в получении взяток, следствие смогло, наконец, оценить масштабы предполагаемой коррупции. За год расследования удалось выявить 12 эпизодов получения взяток, в которых помимо упомянутых военврачей и рентгенолога Лебедева предположительно участвовали специалист по ультразвуковому обследованию 24-й городской поликлиники Игорь Карабанов и офтальмолог поликлиники №55 Вячеслав Козлов. Первый, как было установлено расследованием, «специализировался» на язвах двенадцатиперстной кишки и врожденных пороках сердца, в которых выявлял «сквозные отверстия овальной формы», а второй ограничивался разовой помощью организаторам афер, диагностируя у пациентов прогрессирующие близорукость и астигматизм.

В группу обвиняемых следствие включило и бывшего начальника отделения призыва и учета граждан военкомата Фрунзенского района Александра Петрочука. Учитывая досудебные соглашения о сотрудничестве, всех их в итоге решили судить раздельно. А уже после приговоров перед судом предстанет начальник центра военно-врачебной экспертизы (ВВЭ) Санкт-Петербурга 57-летний Владимир Килимчук.

По версии следствия, именно военно-полевой хирург Килимчук, участник двух чеченских компаний, создал ОПГ «для систематического получения взяток». В ВСО СКР считают, что начальник центра вовлек в нее военврачей Биходжина и Богданова, а уже те по его поручению подключили к аферам гражданских медиков и посредников, взявшихся подыскивать взяткодателей-призывников. Последних, кстати, в итоге фигурировало в уголовном деле около сотни, но все они были освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Стоит отметить, что сам господин Килимчук ни в одном из предполагаемых преступных эпизодов не замечен, а выдвинутое против него обвинение строится только на показаниях господ Биходжина и Богданова. По их данным, все решения медкомиссий, фактически признающих призывников негодными к службе, направлялись для согласования в ВВЭ, и, чтобы там не заподозрили подлог, участникам коррупционных сделок приходилось делиться с господином Килимчуком. Господин Биходжин сообщил, что платил ему по 90 тыс. руб. за каждого освобожденного, а господин Богданов утверждал, что при нем откаты сократились до 60 тыс. руб.

Владимир Килимчук свою причастность к коррупции отрицает.

Военврач пытается убедить следствие в том, что подчиненные оговаривают его, чтобы таким образом выполнить условия соглашений о сотрудничестве.

Адвокат военврача Петрос Иерусалимский пояснил “Ъ”, что у Романа Биходжина были еще и личные причины, чтобы оговорить его подзащитного, ведь именно господин Килимчук в апреле 2021 года заподозрил подчиненного ему врача из райвоенкомата в коррупции и добился его увольнения. Как пояснил защитник, уже после того, как господин Биходжин лишился должности, в военно-врачебной системе Санкт-Петербурга «зависли» личные дела 21 призывника, оплатившего услуги уволенного, и именно начальник центра ВВЭ распорядился проверить эти документы. Как раз благодаря принципиальности господина Килимчука, по данным его защитника, то же личное дело Никиты Минича не прошло через городской военкомат, и Роману Биходжину пришлось решать вопросы в Ленинградской области.

По данным защиты, с гражданскими врачами и многочисленными посредниками в даче взяток Владимир Килимчук не был даже знаком, поэтому никак не мог выступать в роли организатора и лидера группы. «У моего доверителя не нашли ни дорогостоящего имущества, ни крупных накоплений, которые могли бы свидетельствовать о его причастности к коррупции,— пояснил Петрос Иерусалимский.— Владимир Килимчук и его супруга до последнего времени работали и получали пенсии, а их расходы вполне соответствуют доходам. В уголовном деле не фигурируют и деньги, якобы полученные моим клиентом от его предполагаемых сообщников. В материалах нет подтверждающих коррупцию личных записей, а изъятые при обысках ноутбук и мобильный телефон вернули моему доверителю даже без проведения экспертиз».

По словам адвоката Иерусалимского, изучая материалы уголовного дела, защита готовит жалобу в прокуратуру, в которой попытается убедить ее в том, что инкриминируемые господину Килимчуку деяния не соответствуют фактическим материалам уголовного дела.

Сергей Машкин