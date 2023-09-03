Петербургские народные художники и артисты начали получать ежемесячные выплаты

Правительство Санкт-Петербурга начало перечислять ежемесячные выплаты горожанам, получившим высшее почетное звание «народный» в области культуры, образования, архитектуры и искусства, сообщила пресс-служба администрации города.

Выплату в размере 30 тыс. руб. будут получать обладатели званий «народный» артист, художник, учитель, архитектора РФ, РСФСР и СССР, которые прожили в Петербурге не менее 10 лет. Решение о выплатах было принято на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства в январе 2023 года.

Сейчас в Петербурге проживает 164 человека, получивших звание «народный»: 144 артиста, 13 художников, 3 архитектора и 4 учителя.

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