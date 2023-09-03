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ФК «Сочи» проиграл «Оренбургу» в матче седьмого тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» на выезде уступил «Оренбургу». Матч закончился со счетом 3:0.

Фото: ФК «Сочи»

Фото: ФК «Сочи»

На 56-й минуте встречи «Оренбург» забил первый мяч в ворота сочинцев, когда пенальти реализовал аргентинский нападающий Брайан Мансилья. В одной из следующих атак оренбуржцы удвоили преимущество после точного удара Владимира Обухова. Уже в добавленное время третий мяч сочинцам забил Джастин Куэро. В итоге победа «Оренбурга» со счетом 3:0.

После седьмого тура «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Дмитрия Хохлова сыграют 16 сентября со «Спартаком».

Евгений Леонтьев

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