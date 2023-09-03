В Петербурге почтили память погибших в бесланской школе

В петербургском Малоохтинском парке почтили память людей, погибших в результате теракта в бесланской школе в 2004-ом году, сообщает «Город+».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Парк, в котором ежегодно вспоминают жертв теракта, посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня мы снова вспоминаем о жертвах чудовищного преступления, которое было совершено в Беслане 19 лет назад. Поминальный список включает больше 300 имен. Из них 186 детей. Эту трагедию мы переживаем до сих пор»,— отметил градоначальник.

Акцию памяти у монумента «Детям Беслана» организовали активисты «Движения первых». В мероприятии также приняли участие председатель ЗакСа Александр Бельский, представители Северной Осетии и члены общественных объединений. В рамках мероприятия у храма Успения Пресвятой Богородицы прошла лития.

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