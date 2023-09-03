Руководить единым учреждением по благоустройству Перми будет замглавы Ленинского района

Единое МКУ «Содержание объектов благоустройства», которое будет отвечать за благоустройство Перми, прошло официальную регистрацию. По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о создании учреждения была внесена в ЕГРЮЛ 11 августа. Его директором назначен бывший руководитель МКУ «Благоустройство Дзержинского района», ныне первый заместитель главы администрации Ленинского района Александр Кетов. Все районные МКУ «Благоустройство» с 11 августа прекратили деятельность.

Напомним, создание единого учреждения по благоустройству Перми было инициировано губернатором региона Дмитрием Махониным. Соответствующее поручение было дано на совещании у главы края в августе прошлого года. Было решено, что все отвечающие за эту сферу МКУ при районных управах будут реорганизованы в одно ведомство при городском департаменте дорог и благоустройства. Целью объединения МКУ является повышение качества содержания улиц и эффективности расходования бюджетных средств, а также приведение работ по благоустройству в разных районах к единым стандартам. Изначально планировалось, что единое учреждение начнет работать с 1 июня текущего года, однако затем сроки его создания отодвинули на август, чтобы районные МКУ успели завершить все действующие контракты, связанные с обновлением дорог.