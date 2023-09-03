В Петербурге стартовал фестиваль памяти Сергея Довлатова

В Санкт-Петербурге в седьмой раз проходит фестиваль памяти писателя Сергея Довлатова «День Д». Слоганом фестиваля в этом году стала фраза: «Ирония — любимое, а главное, единственное оружие беззащитных», сообщает «Город+».

2 и 3 сентября в городе запланированы более 70 различных мероприятий, связанных с личностью писателя: кинопоказы, лекции спектакли, экскурсии и концерты, мастер-классы, литературные чтения и квесты. Одним из событий фестиваля стал парад фокстерьеров.

Впервые фестиваль «День Д» прошел в Петербурге в сентябре 2016 года. Тогда же был установлен памятник писателю рядом с его домом на улице Рубинштейна, 23.

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