Театр «У моста» останется муниципальным

Краевые власти не приняли решения о взятии на свой баланс муниципального театра Перми «У моста». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе краевого минкульта. «Пока там ничего не меняется», отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Сергея Федотова в соцсети Фото: страница Сергея Федотова в соцсети

Напомним, в середине июня худрук театра «У моста» Сергей Федотов написал письмо губернатору Дмитрию Махонину, в котором попросил перевести учреждение из ведения администрации Перми в подчинение министерства культуры Пермского края. Свое письмо он объяснил тем, что на краевом уровень учреждение будет лучше финансироваться. Его обращение появилось после аналогичного заявления руководителя пермского ТЮЗа Артема Агеева.

В отношении ТЮЗа краевые власти решения приняли, и, как сообщал «Ъ-Прикамье», уже изыскивают средства на его финансирование. Как ожидается, на краевой уровень ТЮЗ будет передан с 1 января 2024 года.