Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Первоуральске политик скончался во время совещания

В Первоуральске во время заседания регионального совета Партии народной свободы (ПАРНАС, ликвидирована Верховным судом) 29 августа умер участник совета 69-летний Алексей Кудрин. Об этом руководитель Свердловского областного отделения ПАРНАС Михаил Борисов написал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В беседе с Ura.ru господин Борисов сообщил, что во время заседания Алексей Кудрин «внезапно упал со стула», после чего у него перестал прощупываться пульс. Михаил Борисов вызвал скорую и пытался помочь коллеге, делая искусственное дыхание и массаж сердца. «Я положил Кудрина себе на колени, голову — на подушку, на бок, чтобы язык не западал. И таким образом делал массаж сердца»,— сказал Михаил Борисов.

По словам Михаила Борисова, заседание проходило по Skype. У Алексея Кудрина не было возможности подключиться к конференции, из-за чего он приехал домой к господину Борисову, чтобы участвовать в заседании с его компьютера. «Он поехал ко мне на автобусе, а потом шел еще километр. Он шел быстро, потому что опаздывал. Заседание должно было начаться в 18:00, он пришел ко мне в 18:15»,— рассказал Михаил Борисов.

Похороны Алексея Кудрина состоятся 5 сентября в Первоуральске.

Он был участником общественного движения «Российский народно-демократический союз». В 2013 году стал членом ПАРНАС, а в 2021-м вошел в состав регионального совета партии в Свердловской области.

25 мая Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации Партии народной свободы. Основанием для ликвидации стало меньшее количество региональных отделений, чем этого требует федеральный закон «О политических партиях». Согласно ФЗ, партия обязана иметь отделения не менее чем в половине субъектов РФ. У ПАРНАС насчитывалось 40 отделений. На предстоящих выборах в Думу Екатеринбурга ПАРНАС призвал поддержать кандидатов регионального отделения партии «Яблоко».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...