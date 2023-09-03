В Первоуральске политик скончался во время совещания

В Первоуральске во время заседания регионального совета Партии народной свободы (ПАРНАС, ликвидирована Верховным судом) 29 августа умер участник совета 69-летний Алексей Кудрин. Об этом руководитель Свердловского областного отделения ПАРНАС Михаил Борисов написал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В беседе с Ura.ru господин Борисов сообщил, что во время заседания Алексей Кудрин «внезапно упал со стула», после чего у него перестал прощупываться пульс. Михаил Борисов вызвал скорую и пытался помочь коллеге, делая искусственное дыхание и массаж сердца. «Я положил Кудрина себе на колени, голову — на подушку, на бок, чтобы язык не западал. И таким образом делал массаж сердца»,— сказал Михаил Борисов.

По словам Михаила Борисова, заседание проходило по Skype. У Алексея Кудрина не было возможности подключиться к конференции, из-за чего он приехал домой к господину Борисову, чтобы участвовать в заседании с его компьютера. «Он поехал ко мне на автобусе, а потом шел еще километр. Он шел быстро, потому что опаздывал. Заседание должно было начаться в 18:00, он пришел ко мне в 18:15»,— рассказал Михаил Борисов.

Похороны Алексея Кудрина состоятся 5 сентября в Первоуральске.

Он был участником общественного движения «Российский народно-демократический союз». В 2013 году стал членом ПАРНАС, а в 2021-м вошел в состав регионального совета партии в Свердловской области.

25 мая Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации Партии народной свободы. Основанием для ликвидации стало меньшее количество региональных отделений, чем этого требует федеральный закон «О политических партиях». Согласно ФЗ, партия обязана иметь отделения не менее чем в половине субъектов РФ. У ПАРНАС насчитывалось 40 отделений. На предстоящих выборах в Думу Екатеринбурга ПАРНАС призвал поддержать кандидатов регионального отделения партии «Яблоко».

Полина Мотызлевская