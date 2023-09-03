В школе №1 Беслана прошла литургия в память о жертвах теракта

В школе №1 Беслана прошла божественная литургия в память о жертвах теракта в сентябре 2004 года, сообщила газета «Известия». Богослужение прошло в стенах разрушенного спортивного зала школы. Литургию провел архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим. В ней приняли участие бывшие заложники, родственники погибших, жители Беслана и других городов Северной Осетии.

В 13:05 мск прозвучат два удара колокола, на территории Северной Осетии объявят минуту молчания в память о погибших в теракте. Затем школьники выпустят в небо 334 (по числу погибших) белых шара. В 13:20 от двора школы начнется крестный ход до Города ангелов, где пройдет заупокойная служба.

В Москве также возложат цветы в память о жертвах терроризма. На станциях метро, где происходили теракты, у Театрального центра на Дубровке пройдут памятные мероприятия. Представительство республики Северная Осетия — Алания при президенте России проведет митинг в память жертв захвата заложников в Беслане возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках.

Во время линейки в школе №1 в Беслане 1 сентября 2004 года группа террористов захватила в заложники 1128 человек. Школьников, их родственников и учителей удерживали в здании школы с 1 по 3 сентября. В первый день террористы расстреляли всех взрослых мужчин и перестали давать заложникам воду и еду. 2 сентября после переговоров из здания вывели 26 человек — матерей с грудными младенцами. 3 сентября около 13:05 в спортзале школы произошли взрывы, после спецназ начал спонтанный штурм здания. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 783 человека получили ранения.

В июле 2005 года в память о жертвах теракта в Беслане учредили День солидарности в борьбе с терроризмом. Он проходит ежегодно 3 сентября.

Олеся Павленко