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Жителя Ижевска будут судить за нанесение нацистской символики на жилые дома

Местный житель столицы Удмуртии предстанет перед судом за неоднократную публичную демонстрацию нацистской атрибутики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК России по республике.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствием установлено, что 29-летний мужчина, используя аэрозольный баллончик, нанес на стены жилых домов по улицам Редукторная и Репина нацистские символы. Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.

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