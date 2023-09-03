Жителя Ижевска будут судить за нанесение нацистской символики на жилые дома

Местный житель столицы Удмуртии предстанет перед судом за неоднократную публичную демонстрацию нацистской атрибутики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствием установлено, что 29-летний мужчина, используя аэрозольный баллончик, нанес на стены жилых домов по улицам Редукторная и Репина нацистские символы. Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.