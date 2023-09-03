Пассажирский порт Петербурга примет первые за четыре года суда до конца года

Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» до конца 2023 года примет несколько пассажирских судов, рассказал ТАСС генеральный директор порта Вадим Каширин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Ожидаются. Но, естественно, из дружественных стран, так скажем. Сейчас решается вопрос. В этом году заходов тоже еще не было, до конца года ждем»,— рассказал агентству Вадим Каширин.

Гендиректор порта отметил, что уже в течение нескольких лет «Морской фасад» простаивает, что негативно сказывается на его инфраструктуре. С октября 2019 года из-за начала пандемии СOVID-19 в порт перестали заходить пассажирские суда. Сейчас основной доход порт получает от сдачи недвижимости в аренду.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко ранее сообщал, что до пандемии порт принимал до 800 судов в год, количество пассажиров составляло от 800 до 900 тыс.

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