В Саратове во время пожара обрушилась стена исторического здания

2 сентября в Волжском районе Саратова тушили двухэтажное расселенное здание, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Чернышевского поступило в 17:58. На место отправили пять расчетов.

«Дом старой постройки, Г-образной формы, размером 20 на 25. В ходе тушения произошло частичное обрушение сгоревших конструкций», — рассказали в МЧС. В 19:17 огонь локализовали.

Побывавший на месте происшествия корреспондент «Ъ» уточнил, что в 22 часа огонь еще не потушили. На месте работали двое-трое сотрудников МЧС с двумя-тремя брандспойтами. Складывалось впечатление, что пожарным не хватает рук. Около 22:20 обрушилась стена по Князевскому взвозу. Видео с места можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

Речь идет о «Доме купца Павла Репина» или «Конторе купеческого пароходства» — историческом здании постройки конца XIX века. Дом не включили в список объектов культурного наследия. В сентябре 2018 года здание признали аварийным и подлежащим расселению. Снести дом должны были в 2020-м.

Дарья Васенина

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