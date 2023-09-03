В Приморском крае возбудили дело после гибели члена экипажа рыболовецкого судна

В заливе Петра Великого на юге Приморского края опрокинулось маломерное рыболовецкое судно с шестью членами экипажа на борту. Суда, находившиеся рядом, спасли четырех человек, один человек погиб, местоположение еще одного члена экипажа неизвестно. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

По данным СК, судно опрокинулось из-за большой волны при подъеме улова на борт около 22:40 по местному времени (15:40 мск) 2 сентября. В результате происшествия судно затонуло. «Местонахождение одного члена экипажа устанавливается»,— говорится в сообщении ведомства.