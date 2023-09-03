В Краснодаре 70% работодателей не практикуют доплаты по больничным листам

В Краснодаре 7 из 10 работодателей не практикуют доплату сотрудникам сверх выплат по больничным листам. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сотрудникам с небольшим стажем и работникам с высокой заработной платой ходить на больничные невыгодно в финансовом плане: они теряют в доходе. Нередко эти люди не обращаются в поликлинику и предпочитают “болеть на работе”, подвергая коллег опасности заражения»,— говорится в исследовании.

Только 6% предприятий доводят выплаты по больничным до среднего заработка, 5% — до фактического. В 1 из 100 организаций заболевшим сотрудникам выплачивают полный оклад. Фиксированная выплата сверх больничного листа имеется у 1% работодателей краевого центра. Индивидуальный подход к каждому сотруднику практикуют 12% предприятий.

Анастасия Донскова

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