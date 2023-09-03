В Тюмени в ДТП пострадали 12 человек, шесть из них дети

На окружной дороге Тюмени произошло ДТП, в котором пострадали 12 человек, шесть из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в районе пересечения с ул. Авторемонтной.

По предварительной информации, водитель Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Opel, в результате чего произошло столкновение автомобилей. В Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочерьми четырех, 12-им лет и семилетними двойняшками.

По итогу родители и дети, находившиеся в Toyota, получили легкие повреждения. В Opel пострадали четверо взрослы и двое мальчиков девяти и шести лет. Никто из пострадавших не был госпитализирован.

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