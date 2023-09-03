Житель села в Тюменской области погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб житель села Упорово Александр Потапов. Ему было 35 лет. Информацию об этом порталу 72.ru подтвердил глава Упоровского сельского поселения Леонид Кормин.

В зону боевых действий тюменец отправился, заключив контракт с Минобороны РФ. Он погиб 4 августа. Мужчину похоронили на кладбище в Упорово.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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