В Свердловской области потребность в сотрудниках нефтегазовых компаний выросла на 84%

В Свердловской области с начала года нефтегазовые компании открыли 4,8 тыс. вакансий, что на 84% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом конкуренция на рынке стала ниже. Так, в сфере добычи сырья на одну вакансию в прошлом году приходилось 3,3 активных резюме, а сейчас 2,2.

Средний рыночный диапазон зарплат в отрасли составляет от 50 тыс. до 114,9 тыс. руб., следует из исследования hh.ru. Год назад диапазон составлял от 40,2 тыс. до 80,4 тыс. руб.

В целом по стране с января по август 2023 года нефтегазовые компании открыли 127,6 тыс. вакансий, что на 43% выше показателей прошлого года. Большая часть вакансий была открыта в Москве (9%), Санкт-Петербурге (6%), Уфе (4%), Тюмени, а также в Иркутске и Красноярске (по 3%). Чаще всего сотрудников ищут Газпром нефть, СИБУР, ЕвроХим, ЛУКОЙЛ, ГЕТГРУПП, Иркутская нефтяная компания, Независимая нефтегазовая компания.

Самые востребованные специалисты в нефтегазовых компаниях являются водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%), электромонтажник, разнорабочий, технолог, инженер ПТО, инженер по охране труда, токарь (по 2%).

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