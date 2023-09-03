В Норильске полиция задержала троих нарушителей, напавших на сотрудника ДПС

Полиция в Норильске задержала троих мужчин, оказавших сопротивление инспекторам дорожно-патрульной службы. Сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль с тонированными стеклами, однако водитель проигнорировал требование.

Когда преследуемый автомобиль был остановлен, водитель и двое его пассажиров отказались предъявить документы. «Они стали вести себя агрессивно и нанесли одному из полицейских телесные повреждения, после чего скрылись»,– сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В тот же день нарушители были задержаны по месту жительства. Один из них – 17-летний парень – был ранее судим. Сейчас полицейскими проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова