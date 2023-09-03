107 случаев клещевых инфекций выявлено в Удмуртии к завершению эпидсезона

К завершению эпидсезона в Удмуртии зарегистрировано 107 случаев клещевых инфекций. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, выявлено 62 случая клещевого боррелиоза и 45 — энцефалита. Годом ранее было 82 и 78 случаев соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В восьми случаях инфекция выявлена у детей, из них один случай — боррелиоз, семь — энцефалит. Все дети были не привиты против клещевого вирусного энцефалита.

Максимальное число заболевших (38) выявлены в Ижевске, еще 14 в Балезинском районе, 9 в Кезском и 6 в Шарканском районах. Всего случаи заболевания клещевыми инфекциями наблюдались в 23 районах Удмуртии. Обратившихся в медорганизации по поводу присасываний клещей было 13,1 тыс. человек, в том числе 2,7 тыс. детей. За аналогичный период прошлого года — 18,2 тыс. человек, из них детей — 3,4 тыс.