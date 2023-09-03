В Екатеринбурге 17-летняя девушка устроила ДТП с тремя пострадавшими

В Екатеринбурге автомобиль ВАЗ 2109, за рулем которого была 17-летняя девушка, врезался в столб. В результате ДТП пострадали три человека. Подросток находится в коме, а двое пассажиров 22-х и 17-ти были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Авария произошла произошло сегодня в 04:37 на ул. Дагестанская, 41/3. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что девушка-водитель не обеспечила постоянный контроль за движением и выбрала небезопасную скорость.

По данным ГИБДД, девушка управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения и опыта вождения. Материалы факту ДТП направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении ее родителей к административной отвенности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по воспитанию.

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