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Житель Хакасии хранил незаконный боевой арсенал в диване

В Хакасии суд рассмотрит дело жителя Ширинского района за незаконное хранение боевого арсенала. Сельчанин незаконно приобрел огнестрельное оружие с оптическим прицелом, изготовленное самодельным способом с использованием заводских частей от винтовки Мосина, и 12 охотничьих патронов к нему. Кроме того, он хранил различные виды пороха общей массой более 1100 гр, сообщает ГУ МВД по региону. Прав на хранение огнестрельного оружия у фигуранта дела не было.

Арсенал, который мужчина прятал в диване, был изъят сотрудниками органов при обыске. По статье о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Оксана Павлова

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